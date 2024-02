Opnieuw puntenverlies Spakenburg, IJsselmeervogels en Eemdijk winnen streekderby

Kampong blijft door de nederlaag voorlaatste, Eemdijk heeft weer wat lucht. Het gat met de p/d plaatsen is nu 6 punten. "Als we nu hadden verloren of gelijkgespeeld, gingen we toch weer naar onder kijken", zegt Yannick Bouw, die volgend seizoen voor DVS'33 in Ermelo gaat spelen. "Groetere club, de ambiance en alles eromheen", geeft Bouw als redenen voor zijn keus. Op de vraag of geld ook een rol heeft gespeeld zegt hij: "Laten we dat in het midden houden."