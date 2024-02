Scheperkamp mist WK sprint op 5 honderdsten

Provincie Utrecht - Merijn Scheperkamp is er niet in geslaagd om Nederlands kampioen sprint te worden. Met nog 1 afstand te gaan ging de schaatser van Schaatsvereniging Zeist nog aan de leiding in Thialf. In de afsluitende 1.000 meter werd hij voorbij gereden door Kjeld Nuis en Joep Wennemars. Scheperkamp werd derde.