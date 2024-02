De mooiste Ajax - FC Utrecht van Duplan: 'Kippenvel als ik aan dat moment denk'

Duplan was ook onderdeel van de ploeg die in Utrecht de spectaculaire 6-4 zege boekt op Ajax. "Die was bijzonder, maar die winst in Amsterdam was de mooiste. Omdat we geen tegendoelpunten kregen, het de vierde zege op rij was en omdat we een nieuw team aan het bouwen waren. Het voelde ook echt alsof we onszelf beloonden."