Ode van Korneel: 'Ajax de beste? FC Utrecht is beter'

Korneel Evers (Almelo, 1979) woont al het grootste deel van zijn leven in Utrecht. Hij is acteur, cabaretier, muzikant en vooral ook supporter van FC Utrecht. Korneel speelde onder meer in De Heineken Ontvoering, Penoza en Feuten: Het Feestje. Wekelijks brengt hij in Een Berg Sport een ode aan zijn grootste liefde na zijn vrouw en kinderen: FC Utrecht.