De mooiste Ajax - FC Utrecht van Somers: 'De laatste prijs die is gepakt'

Somers was die zomer nieuw in Utrecht. In aanloop naar de finale van de Johan Cruijff Schaal werd hem al duidelijk gemaakt dat Ajax niet zomaar een tegenstander was. "Ik weet nog dat supporters op de open dag mij daarover aanspraken. De voorbereiding was hetzelfde maar op de achtergrond speelde dat echt wel mee", weet Somers. "Maar ook bij het feest na de winst werd mij dat duidelijk."