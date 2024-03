Amateurvoetbal: koploper Spakenburg heeft een driepunter nodig, derby in derde divisie

In de derde divisie A kan IJsselmeervogels dit weekend weer terug aan kop komen. De Rooien moeten dan in Utrecht zien te winnen van Kampong. En dat zullen de Utrechters niet zomaar laten gebeuren. Kampong staat namelijk zeventiende en heeft flinke degradatiezorgen. Het gat met nummer zestien Hoogeveen is 6 punten. Mocht IJsselmeervogels winnen dan is het niet direct koploper. Nummer twee RKAV Volendam heeft hetzelfde aantal punten en koploper Genemuiden heeft één punt meer.