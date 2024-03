Veenendaal - Veenendaal krijgt groen licht van politie

Vanzelfsprekend is de toezegging niet. In 2023 moest de politie alle zeilen bijzetten om de wielerkoers te kunnen begeleiden. Dat lukte, mede omdat de organisatie het parcours in 2023 stevig op de schop had genomen. "Veenendaal-Veenendaal is nu een compacte koers, waar veiligheid en overzichtelijkheid voorop staan,” aldus koersdirecteur Bart Voskamp. Van Stokkum vult aan: “Het parcours bestaat bij de mannen uit vijf rondes, die volledig zijn uitgezet tussen Veenendaal, Wageningen en Rhenen, met zo min mogelijk moeilijke verkeerssituaties en bochten. Daardoor is het parcours goed te beveiligen door politie en motorbegeleiders.”