Seedo sprint naar halve finales 60 meter bij WK indoor

De persoonlijke toptijd van de Utrechtse atlete staat op 7,15. Seedo liep die tijd begin februari in Düsseldorf. Daarna begon ze te "struggelen", zei ze. "Ik had na die race veel spanning en druk en dat ging een beetje in mijn lichaam en hoofd zitten. Ik ging letten op elk klein dingetje in de training en mijn voorbereiding op de NK leed eronder. Daar heb ik het weggegeven en verloor ik de finale van Nadine Visser. Dat was een teleurstelling, maar ik zag daarna wel in waarom het al die weken niet goed was gegaan. Sindsdien voel ik me veel beter."