Complete amateurvoetbal: Spakenburg nu 19 competitiewedstrijden ongeslagen, tiental Hercules wint van FC Rijnvogels

Trainer Chris de Graaf had al rekening gehouden met een moeilijke middag: "ACV staat organisatorisch goed, maar we hadden het tactisch beter voor elkaar dan uit. Ondanks dat leidden we in de beginfase zelf een grote kans voor ze in. Daarna zakten ze in." Ondanks de 2-0 voorsprong zag De GRaaf het onnodig spannend worden. "Ach, ik zie dat De Treffers al drie keer achter elkaar doen. Mag het een keer billen knijpen worden en dat we hem dan over de streep brengen? En ACV is echt geen slechte ploeg hoor", vond een tevreden De Graaf.