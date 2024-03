Bol wereldkampioen op 400 meter indoor in nieuw wereldrecord: 'Helemaal niet normaal'

Een wereldrecord in Glasgow was vooraf volgens Bol te hoog gegrepen. Het drukke schema en de sterkere bezetting zouden het lastiger maken om een perfecte race uit te voeren. Maar ze spotte met haar eigen verwachtingen door nog weer sneller te gaan dan in Apeldoorn. "Ik dacht vooraf: ik ben wereldrecordhouder. Ik kan hier de finale toch niet verliezen. Tegelijkertijd denk ik: ik sta weer in een WK finale. Dat is niet normaal en winnen is al helemaal niet normaal. Het lijkt misschien makkelijk, maar dat is het echt niet. Ik heb ook enorm veel stress. We moeten er niet aan wennen!" De 24-jarige atlete heeft dit jaar als enige vrouw onder de vijftig seconden gelopen en deed ook nog eens vier keer. "Records zijn heel gaaf, maar uiteindelijk tellen de medailles."