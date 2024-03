Seedo niet naar finale 60 meter op WK indooratletiek

Provincie Utrecht - N'ketia Seedo heeft zich op de WK indooratletiek in Glasgow niet voor de finale van de 60 meter kunnen plaatsen. De 20-jarige atlete uit Utrecht spurtte in haar heat van de halve finales naar de zevende plaats in 7,29 seconden en dat was ruimschoots onvoldoende om door te gaan. Ze was langzamer dan zaterdagochtend in de series (7,24) en bleef ver verwijderd van haar persoonlijk record (7,15).