Ernstige blessure zorgt voor einde verblijf Handwerker bij FC Utrecht

Handwerker liep de blessure afgelopen zaterdag op de training op. Hij laat zich in Duitsland opereren en hij gaat daar ook revalideren. Hierdoor is Handwerker niet verder gekomen dan 19 minuten in twee duels in dienst van FC Utrecht. In 2022 liep de Duitser ook al een ernstige knieblessure op waardoor hij maandenlang moest revalideren.