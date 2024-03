Met eerste zaaltitel op zak gaat SCHC nu voor eremetaal op het veld: 'Genoeg om voor te spelen'

Voordat de hoofdklasse weer van start gaat komt SCHC eerst vanavond in actie in de Gold Cup tegen HIC. Daarna volgt dus op zondag de topper tegen Den Bosch. Volgende week wordt er een dubbelweekend gespeeld in de hoofdklasse. De tweede seizoenshelft is dus direct helemaal los voor SCHC. "We spelen in de eerste vier weken van de tweede seizoenshelft tien wedstrijden", vertelt Judge over het drukke programma. "Het is zoals het is. Het is een gegeven waar we mee om moeten gaan."