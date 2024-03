Nu kan Hercules onder 17 voor een bekerstunt zorgen tegen Ajax

Hercules onder 17 is actief in de divisie 4, Ajax onder 17 speelt in divisie 1. Een verschil van drie niveaus. Dat is een even groot gat als tussen het derdedivisionist Hercules en eredivisionist Ajax. De Utrechtse ploeg zorgde in december in Stadion Galgenwaard voor de bekerstunt van de eeuw door met 3-2 te winnen van de Amsterdammers.