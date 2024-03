Van beveiliger in de Galgenwaard naar strijden om zijn derde wereldtitel, Utrechter Abena is er klaar voor

Abena traint bij SB Gym in Utrecht. Zijn trainer is Utrechter Said el Badaoui. Samen met hem en een hoop andere vechtsporters van de sportschool trainden ze de afgelopen weken in Thailand. "Daardoor zijn we klaar om zaterdag te beuken", zegt Abena overtuigend. "Alleen op de zondagen deden we helemaal niks. De rest van de dagen werkten we ons flink in het zweet met meerdere trainingen per dag."