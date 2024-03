Vooruitblik amateurvoetbal: klassieker in Rijnsburg, helpt GVVV Spakenburg handje?

Of de sfeer in de bestuurskamer vooraf goed zal zijn is maar de vraag: de twee clubs zijn na twee eerdere incidenten rond het nu in te halen duel bepaald geen vrienden. De eerste ontmoeting werd tot boosheid van Meerssen op het laatste moment afgelast. De spelers van de Limburgse ploeg zaten al bijna in de bus. Toen de wedstrijd in het carnavalsweekend moest worden ingehaald, meldde Meerssen zich op het laatste moment af. Die actie kwam Meerssen op een boete van de KNVB te staan.