Liveblog: FC Utrecht zet vroege achterstand recht

Nu zijn we een hele week verder en staat Barkas weer onder de lat. De Griek zelf was er afgelopen zondag al klaar voor, vond hij. "Ik was fit, en ik had er vertrouwen in", zegt de Griek. Toch koos Jans voor Branderhorst. "Mattijs heeft het goed gedaan en de trainer moest een keuze maken. Ik was er niet blij mee, maar in zijn ogen was ik nog niet honderd procent fit."