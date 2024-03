Alflen analyseert FC Utrecht: 'Achter de bal aanlopen en domme hakballetjes'

FC Utrecht had zondag in de ArenA te maken met systeem tegen systeem. Beide ploegen hadden niet het plan opgevat om zich aan hun tegenstander aan te passen. "Dan is balbezit ontzettend belangrijk", steekt Alflen van wal. "Ben je aan de bal dan sta je zoals jij wil en dan moet de tegenstander zich toch aanpassen. FC Utrecht was elke eerste, tweede of derde bal kwijt en heeft zich negentig minuten aan Ajax moeten aanpassen." De analist heeft een paar voorbeelden opgezocht waarin FC Utrecht de bal de drukte inspeelt en balverlies lijdt. "Als je de bal verovert moet je hem in de ploeg houden. Wat we zagen waren blinde ballen naar voren en domme hakballetjes. Dit was echt heel slecht."