Amateurvoetbaloverzicht: Rijnsburgse Boys maakt einde aan ongeslagen reeks Spakenburg

Sportlust '46 ging in de derde divisie B onderuit tegen Meerssen. In Woerden werd het 0-2. Een tegenvaller voor Sportlust dat daarmee past in de titelstrijd. Er was veel te doen om de wedstrijd. Eerst werd de wedstrijd afgelast terwijl Meerssen al in de bus zat naar Woerden. Vervolgens moest de wedstrijd worden ingehaald in het carnavalsweekend en kwam Meerssen niet opdagen, wat het een boete opleverde. Het gat tussen de nummer drie en koploper SteDoCo, dat niet in actie komt, blijft 7 punten. Barendrecht kan later vandaag met een zege op UNA de koppositie overnemen.