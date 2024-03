Meijering wint in Spanje, Van Dijk lijkt nooit weggeweest bij rentree

Ellen van Dijk beleeft in de Spaanse koers een geslaagde rentree in het peloton. De Woerdense wielrenster werd in de openings etappe over 92 kilometer vijfde. Ze eindigde vlak achter de Canadese winnares Olivia Baril. Zaterdag kwam Van Dijk in de tweede etappe als 15e binnen. Met 2 minuten en 43 seconden achterstand op winnares Meijering.