Van Dijk lijkt nooit weggeweest bij rentree op de fiets

In de openings etappe over 92 kilometer werd de 37-jarige vijfde. Ze eindigde vlak achter de Canadese winnares Olivia Baril. Zaterdag kwam Van Dijk in de tweede etappe als 15e binnen. Met een finish bergop verloor ze 2 minuten en 43 seconden op winnares Mareille Meijering uit Nederland. Zij nam ook de leiding over in het algemeen klassement.