Khachab kansloos tegen wereldkampioen Verhoeven

Verhoeven ging na zijn zege bijna op de vuist met Ben Saddik. Toegesnelde beveiligers moesten beide vechters uit elkaar houden. "Hij schopte naar me", zei de wereldkampioen die in de kwartfinale in drie ronden te sterk voor de Fransman Sofian Laïdouni. "Ik heb gewoon overduidelijk terecht gewonnen. En dan komt hij weer de ring in. Deze man moet gewoon verbannen worden uit deze sport. Het is onacceptabel."