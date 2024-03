Hockeyers Kampong winnen nipt van Schaerweijde, dames SCHC verliezen topper

Na 16 minuten hockeyen kwam Kampong op 1-0 voorsprong via een strafcorner van Jip Janssen. Die stand stond tot 3 minuten voor tijd op het scorebord. Jur van der Have zorgde voor de 1-1 namens Schaerweijde. Kampong pakte alsnog de volle buit. In de voorlaatste minuut scoorde Duco Telgenkamp via een strafcorner de winnende 2-1.