Yibbi Jansen en het geheim van haar unieke strafcorner: 'Een verslaving'

Yibbi Jansen is de dochter van oud-hockeyer Ronald Jansen. Hij was zo'n 20 jaar geleden een zeer succesvolle keeper van het Nederlands elftal. Waar zijn dochter de corners neemt, moest hij ze onschadelijk maken. "Vroeger spraken we daar weleens over. Hij kan mij vertellen wat de denkwijze van een keeper in zo'n situatie is. Het is uiteindelijk een mentaal spel", legt Yibbi Jansen in Een Berg Sport uit.