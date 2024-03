Vooruitblik amateurvoetbal: er staat steeds meer druk op de ketel

Hoop op de play-offs is er ook bij Hercules, maar dat moet dan wel via een periodetitel tot stand komen. Een zege vanmiddag op Urk zou Hercules op 6 uit 2 brengen, precies de start die de ploeg van trainer René van der Kooij voor ogen heeft in de derde periode. In Utrecht versloeg Hercules de voormalige eilanders met 5-1, we mogen aannemen dat er op Urk revanchegevoelens leven. Urk staat op een relatief eilige tiende plaats, en gaat bij winst over Hercules heen in de stand.