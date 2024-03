Mark van der Maarel zet na dit seizoen punt achter loopbaan

Van der Maarel debuteerde op 20 september 2009, als invaller in het duel tegen ADO Den Haag. Drie dagen later stond hij tegen FC Groningen voor het eerst in de basis. In vijftien jaar speelde Van der Maarel zich in de top drie van spelers met de meeste duels voor FC Utrecht. Hij passeerde zelfs Jan Willem van Ede en staat vlak achter Jean Paul de Jong.