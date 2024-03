Mark van der Maarel zet na dit seizoen punt achter loopbaan: 'Ik koester wat ik heb bereikt'

Van der Maarel praat hij uitgebreid over zijn beslissing op RTV Utrecht in Een Berg Sport. Hij erkent dat het aftellen nu echt is begonnen. "Ik zou willen zeggen van niet, maar ja het is nu echt zo", Van der Maarel heeft lang over de beslissing nagedacht. "Van de zomer hebben we gesprekken gevoerd en samen besloten nog een jaar door te gaan. Ik heb toen met mezelf de afspraak gemaakt een half jaar te kijken hoe het gaat. Hoe goed gaat het? Hoe fit ben ik? Wat kan ik nog te weeg brengen? Ik ben tot de conclusie gekomen dat anderen al besloten hebben dat dit aan de hand is", lacht Van der Maarel met enige zelfspot.