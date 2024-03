Liveblog: FC Utrecht wil de draad oppakken tegen NEC

Utrecht - FC Utrecht pakt vandaag de draad weer op tegen NEC. Weken liep FC Utrecht als een trein, maar in de afgelopen wedstrijden kwam de klad erin, met als dieptepunt de wedstrijd tegen Almere City FC. De slechtste wedstrijd van het seizoen. FC Utrecht - NEC is live te horen in Namen en Rugnummers. Dat is te beluisteren via de livestream op de app en website van RTV Utrecht. René van den Berg, Bert Kous en Robby Alflen zijn de verslaggevers. Ben je niet in staat om te luisteren dan is de wedstrijd ook te volgen via dit liveblog.