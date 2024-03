Vier spelers FC Utrecht in de ramadan: 'Helemaal geen last van'

NEC is zoals gezegd in vorm, maar mist zondag de geblesseerden Dirk Proper en Tjaronn Chery. "Maar er staan weer andere jongens op, het is een goed voetballende ploeg. Een leuke ploeg om tegen te spelen." Dat gold afgelopen weekend niet voor Almere, dat er op een effectieve manier in slaagde FC Utrecht te ontregelen. "Wij moeten wel kritisch zijn op onszelf", zegt Jans. "Er waren momenten dat we aan voetballen toe konden komen en dat hebben we te weinig laten zien." En dat was niet alleen tegen Almere het geval. "Tegen Ajax en Heracles hebben we het aan de bal niet goed gedaan", vindt de Utrecht-trainer. "Daar moet winst geboekt worden."