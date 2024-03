Wissels bezorgen FC Utrecht nodige vonkje tegen NEC: 'Dat is best een luxe'

Trainer Ron Jans had geen spijt van zijn beginopstelling. "Iqbal is een geweldige voetballer, maar vandaag kwam hij niet erg in zijn spel. Ondanks dat NEC ook weinig in te brengen had zag ik toch reden om in te grijpen. In de eerste helft misten we lopende mensen in de diepte. Azarkan wilde telkens de bal aan zijn voet." Boos is Jans nooit geweest. "Nee, dat was helemaal niet aan de orde. Maar de laatste wedstrijden was het wel te traag aan de bal en teveel van een kant. En dan krijgen andere spelers hun kans om een plek te verdienen. Die kans moeten ze dan pakken. Dat is het fijne met deze selectie."