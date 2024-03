Jong FC Utrecht mag lang hopen op een overwinning, maar verliest in blessuretijd

De wedstrijd begon wat stroperig, met weinig hoogtepunten in het eerste half uur. Jong FC Utrecht was daarin nog het gevaarlijkst met twee kopballen richting het doel van FC Emmen. De Drenten schoten daarna nog wel een keer van afstand op de Utrechtse lat, maar het was Jong FC Utrecht dat met een voorsprong de rust inging. Een vrije trap van Lynden Edhart ging via Emmenverdediger Mike te Wierik het doel in (1-0).