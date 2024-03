Kampong onderuit bij Bloemendaal, ook Schaerweijde verliest

Kampong was tegen Bloemendaal zeker niet de mindere, maar de koploper was in eigen huis dodelijk effectief. Via Zach Wallace, Marc Miralles en voormalig Kampong-speler Thierry Brinkman stond het al na een kwartier 3-0. Kampong kwam die dreun niet meer te boven, al tekende Jip Janssen met zijn zeventiende doelpunt in dertien wedstrijden nog wel voor de eretreffer.