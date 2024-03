Weer verlies Spakenburg, Van den Meiracker leidt IJsselmeervogels naar monsterscore

Genemuiden ziet de achterstand op de top 2 oplopen tot 3 punten, door een 2-2 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen DOVO. Dat was een terechte uitslag, maar de manier waarop DOVO de tegentreffers weggaf was om gek van te worden, erkent trainer Jeroen van Bezouwen. "Wij maken twee prachtige doelpunten uit goed combinatievoetbal", stelde de trainer na afloop. "Laten we eerst beelden bekijken voordat ik écht gek word, maar hoe die tegengoals vallen is wel heel kinderachtig."