Handbal Houten bereidt zich voor op cruciale fase: 'Alle vertrouwen dat het goed komt'

Houten speelde vorige week de laatste competitiewedstrijd in de BENE League en begint deze week aan de voorbereiding op de tweede fase van de competitie. "Ik heb ze even anderhalve week vrij geven. Vanaf donderdag gaan we weer knallen." Reumer heeft er goede hoop dat Houten zich op eigen kracht handhaaft. "We hebben de laatste weken goede dingen laten zien. Als we erin slagen één of twee wedstrijden te winnen worden we geen laatste."