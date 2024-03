Zwaar geblesseerde Kampong-spits Merijn Muskens moet degradatiestrijd missen: 'Wil wel bij het team betrokken blijven'

Door de blessure mist de aanvaller, die dit seizoen vijf keer scoorde, de slotfase van het seizoen waarin Kampong debuteert in de derde divisie. Het verblijf op dat niveau zal hoogstwaarschijnlijk tot één seizoen beperkt blijven, want degradatie is voor de Utrechters zo goed als onafwendbaar. "We hebben het hele seizoen gezegd dat het goed kon komen, maar we moeten nu de realiteit onder ogen zien", erkent Muskens. "Het wordt heel moeilijk, en dat ik er dan ook nog niet bij ben is vervelend voor mij, maar ook voor de ploeg."