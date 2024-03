Schoonspringster Van Duijn stopt na missen Spelen

De 31-jarige Van Duijn zegt op haar sociale media dat het tijd is om afscheid te nemen. "Het is tijd om mijn lichaam de noodzakelijke rust en herstel te geven waarbij ik de mooie momenten meeneem als onvergetelijke herinneringen. Ik ben dankbaar voor het leven dat ik als topsporter heb gehad. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk." Van Duijn werd in 2018 Europees kampioen op de 10 metertoren.