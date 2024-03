Blake geeft visitekaartje af in oefenduel tussen FC Utrecht en Helmond Sport: 'Kijken of ze door kunnen groeien'

"Volgend jaar zie ik graag een aantal jongens van Jong bij ons in de eerste selectie. Dan kunnen we kijken of ze door kunnen groeien", aldus de oefenmeester die met een goed gevoel zijn vrije weekend in gaat. "Heerlijk. We wonnen de laatste competitiewedstrijd en over deze oefenwedstrijd ben ik tevreden. Dus we kunnen van die drie vrije dagen gaan genieten."