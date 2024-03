Van der Maarel laat nu zijn voeten weer spreken: 'Overvallen door alle reacties'

Van der Maarel kwam in december, in het bekerduel met Feyenoord, voor het laatst in actie in een officieel duel van FC Utrecht. In het oefenduel met Helmond Sport (3-0) speelde de verdediger 70 minuten mee. "Ik had nog wel even door gekund, maar het is goed zo", zei Van der Maarel vanaf Zoudenbalch met een lach.