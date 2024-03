Wie haalt het zand uit de motor van Spakenburg?

Waar Spakenburg de 26e speelronde begint als koploper in de tweede divisie, is buurman en aartsrivaal IJsselmeervogels met nog negen duels te gaan de koploper van de derde divisie A. Het grote verschil: Spakenburg heeft 7 punten voorsprong, de Vogels zijn koploper op doelsaldo. Vanmiddag speelt de ploeg van Gert Jan Karsten de verste uitwedstrijd van het seizoen, uit tegen Harkemase Boys. De Friezen staan vijfde, maar zijn door een matige reeks wel afgehaakt in de titelrace. Daar is de druk er dus wel af, bij IJsselmeervogels staat de druk er vol op. Zeker in de wetenschap dat concurrenten Volendam en Genemuiden thuis spelen tegen laaggeklasseerde ploegen.