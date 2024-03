Oud-bondscoach Van Zeeland vervangt per direct Johan Aantjes bij UZSC

Aantjes was bezig is aan zijn tweede seizoen bij UZSC. De club heeft inmiddels in oudgediende Hans van Zeeland een opvolger gevonden. Van Zeeland maakte deel uit van de Nederlandse waterpoloploeg die in 1976 in Montreal brons won op de Olympische Spelen. Hij was ook bondscoach en had als clubcoach onder meer het Amersfoortse AZ&PC onder zijn hoede.