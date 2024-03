Alflen analyseert FC Utrecht - NEC: 'Boussaid doet zichzelf tekort'

Alflen was best tevreden over de wedstrijd. "Ik hoorde veel mensen klagen, maar daar ben ik het niet mee eens. Het was een goede overwinning en je houdt de nul." Natuurlijk heeft de oud-speler en -trainer van FC Utrecht ook dingen gezien waar aan gewerkt kan worden. "Ze begonnen nu met twee controlerende middenvelders: Iqbal en Bozdogan. In principe bouwt FC Utrecht op met één controlerende middenvelder in de buurt van het centrum en die andere moet middenvelder blijven. Daar had Iqbal in mijn beleving niet veel kaas van gegeten. Hij kwam veel te veel achter de bal."