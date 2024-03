Spakenburg pakt de draad weer op, Hercules op stoom in derde periode

Kilian van Mill speelt sinds de winterstop bij Spakenburg. Tegen Lisse stond hij voor de tweede keer in de basis. Hij scoorde, gaf een assist en kreeg een gele kaart. "De eerste 45 minuten was voor mijzelf niet goed genoeg", was de aanvaller zelfkritisch. "Maar ik hoop de lijn die ik in de tweede helft heb laten zien door te trekken."