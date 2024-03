Weer is 1 augustus de dag dat het op de Spelen moet gebeuren voor Korrel: 'Kan niet wachten'

"Je staat voor de keuze of je als slachtoffer wilt fungeren of dat je eigenaar wordt van de situatie. Dat laatste heb ik gedaan", vertelt Korrel openhartig in Een Berg Sport. "Ik wist dat er nog heel veel te winnen zou zijn. Een jaar later werd ik Europees kampioen. Toen dacht ik: 'Zie je, er zit nog meer in het vat'."