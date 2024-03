Gery Vink laat GVVV weer dromen: 'Kampioen worden. Waarom niet?'

De vraag die ook voorligt, is of GVVV in de jaren voor de degradatie niet te lang heeft vastgehouden aan de spelersgroep die eerder voor zoveel successen had gezorgd: niet alleen de kwartfinale van de beker, maar ook bijna de titel in 2014. "Het is lastig om na zeven, acht jaar tegen mensen te zeggen dat het klaar is", vindt Rob de Boer. "Ik weet dat jullie vinden dat we dat sneller hadden moeten doen, maar we hebben ook heel lang successen gehad met die spelers."