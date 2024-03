Utrechter Quinten Timber debuteert in Nederlands elftal

De 22-jarige Quinten trad in Frankfurt in de voetsporen van zijn tweelingbroer Jurriën. Die verdediger van Arsenal ontbreekt in de Nederlandse selectie door een knieblessure. Hij heeft vijftien duels voor het Nederlands elftal gespeeld. Jurriën Timber liep in het begin van dit seizoen een zware knieblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer hij weer inzetbaar is.