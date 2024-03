Atlete Bol neemt voor Olympische Spelen nog deel aan FBK Games

Ellen van Langen, die het atletenveld samenstelt voor de FBK Games, was ook enthousiast over de deelname van Bol. "Wij zijn blij dat we Femke als grote ster van de FBK Games 2024 kunnen aankondigen", zei de oud-olympische kampioene 800 meter. "Vorig jaar liep ze een fantastisch baanrecord in Hengelo. Dit jaar heeft ze indoor met twee wereldrecords en twee keer goud op de WK in Glasgow al spectaculaire dingen laten zien. Ik hoop dat de FBK Games voor haar dit jaar een mooie laatste boost zijn voor de Olympische Spelen."