Amateurvoetbal: lastige horde voor Spakenburg in titelrace

Koploper Spakenburg gaat op bezoek bij de nummer 5 van de ranglijst, Jong Almere City. De Almeerse beloften zijn de best presterende promovendus in de tweede divisie en haalden uit de laatste duels 13 punten. Spakenburg was de voorbije weken juist wat aan het kwakkelen, maar pakte afgelopen weekend een belangrijke zege tegen FC Lisse. Winst in Almere is belangrijk in de titelstrijd, waarin de Blauwen De Treffers op afstand wil houden. De Groesbekers staan tweede, op 7 punten, en spelen vanmiddag uit tegen Excelsior Maassluis, dat de punten hard nodig heeft in de strijd tegen degradatie.