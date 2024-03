FC Utrecht bezwijkt onder de druk van Feyenoord

Maar er was ook iets wat goed ging, wat Jans erin wil houden. "Elke keer als wij kansen kregen ging dat volgens een bepaald patroon. Daar willen we zondag wel op voortborduren." Daarbij is dan de vraag wie er, bij afwezigheid van Taylor Booth, rechts voorin start. Twee weken geleden noemde Jans dat nog een puzzel. "In de oefenwedstrijd tegen Helmond Sport speelde Marouan Azarkan daar, en die scoorde toen ook. Dat is zeker een optie, want hij is eigenlijk ook rechtsbuiten."