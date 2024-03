Liveblog: FC Utrecht al binnen twee minuten op voorsprong tegen Feyenoord

Utrecht - Voor de tweede keer dit seizoen reist FC Utrecht komende zondag af naar de Rotterdamse Kuip. Na de 2-1 nederlaag in de beker, in december, wil de ploeg van trainer Ron Jans het nu beter doen. Het liefst zoals in 2014. Toen won FC Utrecht voor het laatst een competitiewedstrijd in de Kuip. Feyenoord - FC Utrecht is live te horen in Namen & Rugnummers via de stream van RTV Utrecht. Vanaf 14.00 beginnen René van den Berg, Bert Kous en Robby Alflen met de voorbeschouwing. Ook is de wedstrijd te volgen via dit liveblog.