Arne Slot vol lof over FC Utrecht-collega Jans, Stengs twijfelgeval bij Feyenoord

De trainer kan zondag een beroep doen op de internationals die deze week wedstrijden speelden voor hun nationale teams.Maar of Calvin Stengs er zondag bij is, is twijfelachtig. De 25-jarige middenvelder was op de weg terug van een knieblessure, maar kreeg vrijdag tijdens de training een tik op de enkel. "Calvin viel vandaag uit op de training, dus we moeten afwachten", zei Slot. "Als hij vandaag geen last zou hebben gekregen, dan zou hij zondag bij de selectie hebben gezeten. Ik heb nog steeds wel hoop dat dit lukt."